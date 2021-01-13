В дежурную часть отдела тюменской полиции поступил звонок. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль отечественного производства, оставленный на неохраняемой парковке возле дома на улице Гондатти.– Злоумышленник приметил машину, которая стояла во дворе без признаков пользования. Путем буксировки он угнал чужое имущество с целью дальнейшего пользования. Подозреваемый признался, что планировал совершать поездки на короткие расстояния по городу Тюмени, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Транспортное средство уже возвращено законному владельцу.