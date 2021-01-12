В Тюмени продлили период предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в беззаявительном порядке. Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства Российской Федерации № 420 от 02.04.2020.– Жителям Тюмени, у которых период предоставления субсидии заканчивается 31 января, 28 февраля, 31 марта 2021 года, субсидия будет предоставлена на следующие полгода в беззаявительном порядке: с 01.02.2021, с 01.03.2021 и с 01.04.2021 соответственно. Таким получателям оформлять новую субсидию не надо, – рассказали в департаменте городского хозяйства местной администрации.В ведомстве также отметили, что консультацию по вопросам предоставления субсидии можно получить по телефону (3452) 39-34-74 (в меню выбрать 8, затем 1).