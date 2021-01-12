Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Забайкальского края. Мужчина применил неопасное насилие в отношении представителя власти в тюменском аэропорту.Инцидент произошел вечером 31 декабря 2020 года. В это время ранее судимый 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в аэропорту Рощино нарушал общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции предложили ему проследовать для составления административного протокола в отдел.– В дежурной части нарушитель порядка, несогласный с действиями полицейского, нанес ему удары по различным частям тела, а затем укусил за пальцы руки, – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.В настоящее время специалисты ведомства осмотрели место происшествия, допросили стражей порядка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения наличия и тяжести телесных повреждений у сотрудника полиции.