Сегодня, 13 января, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера, без осадков.Температура воздуха ночью будет минус 29 – 30 градусов, днем – минус 26. Вечером столбики термометров покажут 28 – 30 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 метр в секунду.13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «Щедрый вечер». Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный – обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лёд, то рассчитывали на обилие мёда. С этого времени день прибывает на час.