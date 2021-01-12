В Тюмени сегодня, 12 января, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1 по 4 класс второй смены.«Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах города для учеников 1–4 классов отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».Сейчас градусник показывает 26 градусов со знаком минус. На завтра синоптики прогнозируют 23 градуса ниже нуля. Ранее отменили занятия и для учеников первой смены, также с 1 по 4 класс.