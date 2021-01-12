АО «Транснефть-Сибирь» завершило строительство и ввело в эксплуатацию комплексную систему автоматического пожаротушения (КСАП) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Каркатеевы» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов.Комплексная система автоматического пожаротушения построена взамен ранее действовавшей с целью обеспечения надежной защиты от пожара резервуарного парка ЛПДС «Каркатеевы», включающего 26 стальных резервуаров для хранения нефти, и трех нефтеперекачивающих станций, входящих в состав ЛПДС.Строительство велось с декабря 2019 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции акционерного общества. Были построены здание насосной станции пожаротушения с размещением насосного оборудования, два резервуара противопожарного запаса воды общим объемом 4 тысячи куб. м, свыше двух километров сетей водо- и растворопроводов, установлены емкости для хранения пенообразователя.Преимуществом новой системы является возможность хранения пенообразователя в концентрованном виде, что повышает качество огнетушащего вещества. Кроме того, технические решения системы позволяют обеспечить подачу огнетушащего вещества с применением мобильных средств пожаротушения даже в случае выхода из строя всего насосного оборудования. Сети водо- и растворопроводов спроектированы таким образом, что позволяют использовать тактико-технические характеристики пожарного автомобиля в полном объеме.Комплексная станция пожаротушения оснащена оборудованием производства заводов ПАО «Транснефть», что обеспечивает высокую надежность и безопасность при эксплуатации.При возведении станции учтены все требования в области обеспечения пожарной безопасности. КСАП оснащена современным и высококачественным оборудованием и материалами, что позволит обеспечивать надежную защиту объектов ЛПДС «Каркатеевы», задействованных в транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь».Система введена в эксплуатацию в соответствии с графиком.