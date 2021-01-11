Тюменцы выбирают объекты для благоустройства в 2022 году. Голосование проходит на портале, оно продлится до 20 января 2021 года. В опросе могут принять участие все желающие.– Ранее для голосования по выбору территорий для благоустройства на 2020 и 2021 годы предлагались только масштабные озелененные территории: скверы, парки, бульвары, площади. Принимая во внимание востребованность среди горожан небольших зеленых зон, расположенных в непосредственной близости к жилым домам, для благоустройства в 2022 году предложены так называемые зеленые уголки, – пояснили в департаменте городского хозяйства.Для удобства голосования горожанам предлагают отдельные опросы по каждому административному округу по озелененным территориям и по зеленым уголкам. По результатам голосования будут сформированы рейтинговые таблицы озелененных территорий и зеленых уголков, в которых очередность будет выстроена исходя из количества голосов, отданных за ту или иную территорию.