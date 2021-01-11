В тюменскую полицию поступила информация из больницы. Медики сообщили, что к ним доставили 39-летнего пациента с рвано-ушибленной раной лба. Оперативники задержали ранее судимую 56-летнюю жительницу областной столицы.Участковый выяснил, что в одной из квартир города во время распития алкогольных напитков произошёл конфликт между сожителями на почве ревности.– Ночью словесная ссора перешла в драку. Женщина схватила стеклянную бутылку и ударила ею по голове возлюбленного, тем самым причинила вред здоровью, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.