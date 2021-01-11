В 2020 году в рамках сделки между АО «ВТБ Лизинг» (входит в группу ВТБ) и ООО «Фармасинтез-Тюмень» было введено в эксплуатацию оборудование для производства лекарственных препаратов на сумму 1,2 млрд руб.Для поставки оборудования привлечены ведущие мировые производители из разных стран:• GEA Process Engineering NV Belgium (Бельгия);• Romaco Pharmatechnik GmbH (Германия);• Shanghai Tofflon Science and Technology Co. Ltd (Китай);• ACG Pharma Technologies PVT LTD (Индия).– Мы рады принять участие в реализации такого значимого для России социального проекта и внести свой вклад в развитие отечественного производства лекарственных препаратов, предложив наилучшие условия финансирования и поставок специализированного оборудования. В соответствии со стратегией ВТБ мы поддерживаем такие важные проекты, проводя сложноструктурированные сделки с максимально гибкими финансовыми параметрами и оптимальными сроками, – отметил генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер.Сегодня более 95% гормональных препаратов импортируется в Россию из-за рубежа. С запуском завода в Тюмени доля импорта снизится в два раза, что соответствует глобальной цели государственной программы импортозамещения «Фарма 2020».Новое производство ГК «Фармасинтез» должно стать крупнейшей в России инфраструктурой по производству гормональных препаратов. Общая сумма инвестиций в его запуск составит порядка 3,3 млрд руб. Завод будет выпускать свыше 16 международных непатентованных наименований. Его открытие запланировано на первый квартал 2021 года.