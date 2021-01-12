В дежурную часть уватской полиции поступило два сообщения от жителей районного центра. Потерпевший мужчина сообщил, что у него силой отобрали телефон, а женщине угрожали убийством. Оперативники задержали 44-летнего подозреваемого.Освободившийся из мест лишения свободы мужчина направился к 53-летней сожительнице. Однако его ждал «сюрприз»: дама нашла нового ухажера. Тюменца такой расклад не устроил: он побил 50-летнего мужчину и отобрал у него телефон за семь тысяч рублей.– Через несколько дней местный житель вновь направился к бывшей сожительнице. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый на почве ревности схватил кухонный нож и начал угрожать женщине убийством. Потерпевшей удалось выбежать из дома и вызвать полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.Группой дознания и следственным отделением возбуждены уголовные дела. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет. В настоящий момент злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.