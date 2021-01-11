В Тюмени за первые 10 дней 2021 года было ликвидировано 135 засоров. Кроме того, на сетях водоснабжения города и района устранено 24 повреждения и выполнено 70 заявок по отогреву.– В праздничные дни традиционно возрастает число засоров. Остатки с новогоднего стола многие смывают в унитаз. Жир оседает на трубах, собирает другой мусор, в результате образуются засоры, которые мы устраняем с помощью каналопромывочной техники, – рассказал исполняющий обязанности директора по производству «Росводоканал Тюмень» Максим Мошкин.По информации пресс-службы компании, в среднем в праздничные дни тюменцы потребляли 166 500 кубометров воды в сутки. Максимальный объем воды традиционно был подан 31 декабря – 201 090 кубометров, минимальный – 147 240 кубометров воды – 1 января.