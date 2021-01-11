Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 января 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 154.За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 436 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 786 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 425 269 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 273 летальных исхода, выздоровело 2 800 675 человек.Ранее \\"Комсомольская правда - Тюмень\\" писала, что на сегодняшний день на контроле имеется один очаг групповой (пять и более случаев) заболеваемости ковидом – в Вагайском доме - интернате для престарелых и инвалидов. Общее число пострадавших достигает 36 человекЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Тюменской области остался один крупный очаг коронавирусаОбщее количество контактных составляет 84 человека (подробнее)