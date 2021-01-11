На тюменской набережной приступили к заливке нового катка площадью тысяча квадратных метров. Он расположится около «Конторы пароходства».– Цвет льда на новом катке несколько отличается. Мы работаем быстро, поэтому решили не прокрашивать первый слой, уложенный на плитку, чтобы сэкономить время. На качестве льда это не отразится. За катком будет такой же пристальный уход, как и за главной ледовой площадкой, – сообщил директор МБУ «Тюменьгормост» Николай Грибоедов.В настоящее время специалисты завершают ровнять площадку, после чего установят ограждение. Для удобства горожан здесь организуют прокат коньков. Первых посетителей каток готов будет принять к концу этой недели.Отметим, что новая ледовая площадка будет работать по такому же режиму, как и главный каток на набережной: вход со своими коньками бесплатный, прокат коньков с 11.00 до 23.00, технологические перерывы для заливки с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00.