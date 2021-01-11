В Тюменской области остался один крупный очаг коронавируса. Общее количество контактных составляет 84 человека.– На сегодняшний день на контроле имеется один очаг групповой (пять и более случаев) заболеваемости ковидом – в вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Общее число пострадавших достигает 36 человек, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.При этом, как отметили в ведомстве, в детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19. Напомним, что ранее были ликвидированы очаги коронавируса в ярковском и исетском домах-интернатах для престарелых и инвалидов.