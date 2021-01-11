Юных тюменцев ждут в учреждениях дополнительного образования. С сегодняшнего дня, 11 января, все учащиеся региона возвращаются к очной форме обучения.По информации пресс-службе Дворца спорта «Пионер», чтобы люди не скапливались в одном месте, потоки детей разведут. Родителей детей старше 7 лет на время занятий во дворец не впустят. Детей младше 7 лет один из родителей или законный представитель может сопровождать.– Учебный процесс будет организован с тщательным соблюдением мер безопасности – проведение термометрии и обработка рук антисептическим средством на входе, регулярное проветривание помещений, влажная обработка поверхностей, наличие индивидуальных средств защиты у преподавателей и сотрудников учреждений, – отметили в ДТиС.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что школьники снова сели за парты. Дистанционный режим обучения остался позади для учащихся 6 – 10 классов всех школ не только областной столицы, но и Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского района.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТюменские школьники снова сели за партыК обычному режиму работы вернутся и все учреждения допобразования области (подробнее)