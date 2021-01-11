В областной клинической больнице № 2 медики вместе с неравнодушными тюменцами создали запас теплых вещей для пациентов. Такая идея принадлежит врачу-нейрохирургу Екатерине Захарчук.– Случается, что пациентов доставляют к нам не только без верхней одежды или обуви, но и без средств связи. Например, после ДТП одежда пострадавших нередко уже непригодна к дальнейшей носке. А людям же нужно после обследования, осмотров врачей в чем-то дойти до транспортировочного автомобиля, доехать до дома, – объяснила Екатерина Владимировна.Отметим, что на ее предложение в социальных сетях откликнулись неравнодушные местные жители. Больнице уже подарили новые трико, утепленные тельняшки, варежки и перчатки, а также обувь.Медицинское учреждение сотрудничает с центром помощи «Милосердие». Нередко именно его специалисты помогают пациентам добраться до своего дома или предлагают ночлег для людей без определенного места жительства, забирая их из приемного отделения.