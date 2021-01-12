В тюменскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестный похитил ее сотовый телефон.Оперативники, выехавшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний безработный мужчина. Он признался в содеяном и рассказал, что в день происшествия находился в одном из кафе областного центра.– Воспользовавшись невнимательностью одной из посетительниц заведения, подозреваемый похитил со стола оставленный без присмотра смартфон стоимостью около 10 тысяч рублей. Позже фигурант сдал похищенное имущество в комиссионный магазин, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.