Тюменские школьники снова сели за парты. Дистанционный режим обучения остался позади для учащихся 6 – 10 классов всех школ не только областной столицы, но и Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского района.– Решение приняли на заседании. Общая заболеваемость среди школьников уменьшилась на 62%. В образовательных учреждениях усилят контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности и точечно будут реагировать на случаи заболевания коронавирусом, – рассказали в оперштабе.В ведомстве также уточнили, что к обычному режиму работы вернутся и все учреждения дополнительного образования Тюменской области.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что студенты ТюмГУ продолжат учиться удаленно. На обычный формат учебы молодые люди перейдут только 1 марта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтуденты ТюмГУ продолжат учиться дистанционноВ режиме онлайн состоится и зимняя сессия (подробнее)