В Тобольске сотрудники МЧС и росгвардейцы проводят профилактические и информационные мероприятия по мерам пожарной безопасности. Они устанавливают автономные пожарные датчики в домах многодетных семей, имеющих печное или электрическое отопление.– В ходе межведомственных рейдов специалисты уточняют, есть ли в доме пожарные извещатели, в каком состоянии находится система отопления, проводят беседы с собственниками жилья о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Сотрудники ведомств установили 120 извещателей в домах, где проживают указанные категории населения, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.В ведомстве уточнили, что подомовые обходы по местам проживания многодетных семей, сотрудники МЧС России, в том числе совместно со специалистами органов социальной защиты населения, проводят все дни наступившего 2021 года.