Сегодня, 12 января, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера, без осадков.Температура воздуха ночью будет минус 26 градусов, днем – минус 24. Вечером столбики термометров покажут 25 – 28 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.12 января почитается память святой мученицы Анисии. В народе этот день назывался «Анисьи зимние» или «Анисьи Желудочницы». В старину в этот день варили свиные желудки и резали гусей. По внутренностям животных гадали о зиме. Если селезенка была ровной и гладкой, то ожидали зимы суровой. Толстая печень в середине означала, что стужи начнутся с половины зимы, а широкая сторона печени к брюху обещала морозы и перезимья. В народе говорили: «Ко дню Анисьи холода над землей повисли».