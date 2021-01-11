Студенты ТюмГУ продолжат учиться удаленно. На обычный формат учебы молодые люди перейдут только 1 марта.– После новогодних праздников, с 11 января, студенты продолжат учебу в дистанционном формате. В режиме онлайн состоится и зимняя сессия. Она пройдет в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. Сроки сессии у обучающихся разных курсов различаются, но основная масса экзаменационных мероприятий придется на февраль, – пояснили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.В высшем образовательном учреждении отметили, что, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится и не будут введены дополнительные ограничительные меры, планируется, что второй семестр начнется 1 марта в обычном формате.