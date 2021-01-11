На Тюмень надвигаются крепкие морозы. Температура воздуха ночью упадет до минус 34 градусов.Уже завтра, 12 января, в областной столице похолодает сразу на пять градусов – до минус 25 днем и -29 ночью. В этот день будет дуть ветер северо-восточного направления, около пяти метров в секунду, с порывами до девяти метров в секунду.В среду станет еще холодней, это будет самый морозный день на неделе. Температура наружного воздуха составит 29 градусов ниже нуля днем, ночью будет -34. В четверг станет немного теплее – минус 27 днем, ночная температура не изменится.К счастью, морозы не продлятся долго и уже в пятницу горожан ждет резкое потепление. В этот день ожидается около 11 градусов со знаком минус. Небо заволокут тучи, пойдет снег, который будет идти и весь следующий день. В последний день недели снова резко похолодает до минус 17. Следующая неделя начнется с 23-градусного мороза.