В Боровском в субботу, 9 января, местный житель устроил настоящий дорожный дебош, в результате которого пострадали три человека, включая его самого. Инцидент произошел около восьми часов вечера.По информации автоинспекторов, рядом с домом № 56 на улице Заречной 33-летний водитель «Нивы» въехал в опору газопровода, которая упала на припаркованный Datsun. После этого он, волоча за собой трубу, поехал по дороге. Там житель поселка задел конструкцией двух пешеходов – мужчину и женщину 38 и 33 лет.– Водителя задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Показатель алкотестера составил 1,25 мл на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина не имеет права на управление транспортным средством, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.Выяснилось, что пострадали два человека, пешеходы получили различные травмы и ушибы. Рваную рану нижней губы получил сам водитель отечественного авто, передает «МегаТюмень».