Одно из учреждений, которое волонтеры посещают постоянно, – детское отделение областного наркологического диспансера. Со многими подростками, часто попадающими в эту больницу, добровольцы уже подружились. Для юных пациентов волонтеры организовывают специальные квесты, играют с детьми в настольные игры.В целом же волонтеры регулярно навещают подопечных реабилитационных центров, психоневрологических интернатов, детского наркологического отделения. Они смотрят фильмы с жителями приюта для бездомных, проводят мастер-классы для детей в наркологическом отделении.По словам руководителя центра Synergy Валерии Агеевой, они работают уже три года, но в 2020-м пришлось снизить активность, выезды к подопечным удалось возобновить только в августе.В пандемию волонтеры из Synergy сформировали штаб гуманитарной помощи и оказали ее более 250 тюменцам из групп риска: малообеспеченные семьи, многодетные, люди, которые потеряли работу. Для центра это стало первым подобным опытом. Также в 2020 году Synergy выиграли денежную поддержку на проведение кулинарных мастер-классов для детей-сирот. А в декабре волонтеры устроили праздник для 217 ребят и 153 взрослых. Волонтеры Synergy – это подростки и молодые люди до 25, добавили во «Вслух.ру».