Подъемные от 500 до одного миллиона рублей получили медицинские работники Ишимского района, которые отправились работать на село. Всем им придется отработать в назначенном месте не менее пяти лет.– Обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами способствует государственная программа «Земский доктор», в которой активно участвует и областная больница № 4 города Ишима, – комментирует пресс-служба больницы.По их словам, уже два года подряд в медучреждение трудоустраивается до десяти специалистов. Так, в 2020 году земскими докторами стали четыре врача и пять фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов. Трое из них работают в Сорокинском районе, двое – в Бердюжском, по одному – в Абатском, Армизонском, Викуловском и Ишимском.Сельские врачи в рамках программы получили по одному миллиону рублей, фельдшеры – по 500 тысяч рублей, а работающие в отдаленных территориях – по 750 тысяч рублей. Этими средствами сельские врачи могут распоряжаться по своему усмотрению.