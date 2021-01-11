В Тюмени только в этом году успели построить и отремонтировать более 60 км дорог. Из них 24,7 км нового дорожного полотна появилось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Само строительство дороги, по словам специалистов, можно сравнить с кулинарным рецептом.– Сначала проводится подготовка грунтового основания, потом начинается устройство дорожной одежды. Первый слой (иногда не один) – песок, затем идут минимум два слоя щебня, а завершают дорожную одежду два либо три слоя асфальтобетонного покрытия. Иногда при новом строительстве используются геосинтетические материалы – георешетки, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.Толщину слоев рассчитывают исходя из нагрузок, а также учитывают климатические и геологические условия региона. Требуемое качество «пирога» достигается благодаря соблюдению всех нормативных параметров, в том числе коэффициентов уплотнения, водостойкости и зернового состава.После того как уложена основа из щебня, ее проливают специальной битумной эмульсией и приступают непосредственно к асфальтированию. Толщина асфальтобетонного покрытия, так же как и толщина щебеночного и песчаного основания, определяется расчетным методом и зависит от различных факторов.