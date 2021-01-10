Самые длинные выходные года уже позади. После обилия праздничного стола многие тюменцы прибавили в весе. О том, как сохранить фигуру и вернуться на тренировки, рассказал старший тренер по волейболу Сергей Гизатулин.Как рассказал редакции Moi-portal.ru Сергей, всего за пару дней праздничных застолий вполне реально прибавить в весе. Есть несколько советов, как избежать атаки жира.Нужно помнить, что делать большой перерыв в тренировках нельзя, поэтому о возвращении в спортивный зал нужно думать как можно раньше. Любители спорта часто сталкиваются с банальной ленью и отсутствием мотивации. Для этого можно купит спортивный костюм или кроссовки. Каждый раз, когда вы откроете шкаф, эти покупки будут мотивировать на возвращение в спортзал.Также сильную мотивацию придает свое отражение в зеркале. Самая ленивая область на теле – живот – всегда покажет набранные килограммы.Можно установить приложения-планеры для смартфонов, которые с помощью уведомлений подскажут, в какой день вы хотели заняться спортом.Тренер добавил, что при возвращении к тренировкам не нужно допускать большие нагрузки на первом занятии. Стоит начинать с утренних зарядок, дыхательных упражнений и общей физической подготовки.