Сегодня, 11 января, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится.Температура воздуха ночью будет минус 22-23 градусов, днем – минус 24-25. Вечером столбики термометров покажут 26 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3 – 4 метра в секунду.11 января Церковь чтит память 14 тысяч убитых в Вифлееме младенцев. В старину в этот день было принято в сумерках отдыхать на печи и полатях, рассказывая детям сказки и загадывая загадки. Молодежь проводила время на посиделках. Наши предки в этот день следили за ветром и облаками: если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза.