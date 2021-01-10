Глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших при пожаре в поселке Боровский выразил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он заявил 10 января на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Напомним, в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский при пожаре погибли семь маломобильных пожилых людей. Губернатор сделал акцент на том, что необходимо сделать все, чтобы исключить подобное в будущем.- Наиболее вероятная причина пожара в поселке Боровском - нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане. В Росреестре по данному адресу числится частный жилой дом, каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано, - доложил начальник ГУ МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян.Замминистр МЧС РФ - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский отметил, что в последнее время в России участились пожары в жилых домах, используемых для оказания социальных услуг для пожилых граждан. Он обратился к руководству Тюменской области с просьбой поддержать предложение МЧС РФ о лицензировании данного вида деятельности.Александр Моор поставил задачу провести работу по выявлению в регионе подобных объектов.- К этой работе должны подключиться органы здравоохранения, местного самоуправления, а также полиция. Необходимо наладить оперативное межведомственное взаимодействие. У нас нет задачи закрыть такие учреждения. Но их работа должна быть законной, прозрачной и, самое главное, - безопасной. Беру этот вопрос на личный контроль, - подчеркнул губернатор.