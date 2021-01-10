Уже завтра тюменцы выходят на работу и учебу после 10 дней отдыха. Как сделать так, чтобы первый в этом году рабочий день дался менее тяжело рассказывает \\"Мегатюмень\\" семейный психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. В подсознании россиян с детства заложено, что Новый год – это пора, когда все меняется и жизнь будет другая. Но после праздников выясняется, что ничего не поменялось: та же работа, тот же коллектив, та же рутина.- Даже если когнитивно-сознательно мы думаем, что это обычный праздник, в бессознательном все равно есть какие-то ожидания. И когда они не оправдываются, человек разочаровывается, потому что рутина продолжается, даже несмотря на то, что 2021 год наступил, - считает она. Уже сегодня нужно осознать, что Новый год сам по себе ничего не поменяет. Поменять в своей жизни что-то может только сам человек своими действиями.Психолог предлагает провести профилактику разочарования: за несколько дней до выхода на работу начать включаться в рутинные дела. К примеру, выбрать, в чем идти на работу, вспомнить, какие дела предстоит начать или закончить.В первые недели после праздников нужно постараться себе скрасить. К примеру, заранее запланировать что-то приятное на будничные дни: поход в театр, в гости, в ресторан или организовать поездку в лес, на горки.