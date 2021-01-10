Программа для симуляции пения позволяет 27-летней жительнице Тюмени Анастасии Жгельской петь. С ее помощью она настраивает тембр, создает произношение и уже работает над собственным мюзиклом.Диагноз ДЦП Анастасии поставили в три года. До четырнадцати лет родители усиленно лечили ребенка, это помогло сохранить умственное и эмоциональное развитие. В подростковом возрасте Настя начала осваивать и музыкальные программы. Чтобы разобраться в первой, она потратила год – редактор был на английском языке.– В специальных программах для редактирования музыки мне помогли записать отдельные буквы, слоги и слова, чувства, эмоции. Всё это наложили на эмулятор пианино. Так у меня получается петь руками, это нелегко, но я рада, что у меня есть такой голос, – пояснила Анастасия.Свои песни девушка выкладывает на YouTube-канал и в социальных сетях. Часто она работает в дуэте – уже 12 лет ей помогают исполнять песни знакомые музыканты.В мюзикле Анастасии уже в мае артисты с ограниченными возможностями здоровья споют на языке жестов историю влюбленной пары.