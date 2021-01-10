Оперативный штаб поделился новыми данными по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах России от 10 января. В Тюменской области +158 случаев заражения за одни сутки и пять умерших.-Несмотря на усилия врачей, скончались двое мужчин и три женщины: мужчина - 63 года, женщина - 60 лет, женщина - 56 лет, женщина - 61 год и мужчина - 69 лет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 214 пациентов с коронавирусом, - сообщает региональный оперативный штаб.В настоящее время на ИВЛ находятся восемь пациентов.В УрФО ситуация следующая: Свердловская область – 387 зараженных за сутки, Челябинская область – 294, Югра – 158, Ямал – 122 и Курганская область +109 новых случаев заболевания за сутки.В России выявлен 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Умерли 456 человек.