В течение трех лет росла опухоль в руке у жительницы Тюмени Татьяны. Когда появилась боль и онемели пальцы, женщина обратилась в ОКБ № 2. Операция была сложной, но хирургам удалось помочь пациентке, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.- Опухоль росла в районе локтевого сгиба в течение трех лет и достигла размеров примерно 10 на 12 сантиметров, — рассказали в департаменте.Опухоль оказалась доброкачественной - «синовиальная киста». Старший врач-травматолог-ортопед хирургического отделения Джамбулат Джамбулатов провел операцию. На следующий день после оперативного вмешательства стало ясно, что она выполнена отлично.Уже через пару дней после операции у пациентки перестала болеть рука, а пальцы вновь начали двигаться. До восстановления Татьяне предстоит регулярно посещать больницу для перевязок.