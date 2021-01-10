Любая операция связана с травмой, в том числе и имплантация зубов, будь то классическая или одномоментная. К сожалению, это неизбежный процесс: организм восстанавливает нарушение целостности и помогает прижиться новому зубу.Травмы делятся на три больших этапа. Первый – альтерация, когда в ране формируется кровяной сгусток, это начальная фаза заживления. Организм подтягивает строительные материалы в область установки импланта.– Следующая стадия называется экссудация, на этом этапе начинается очистка раны от всего, чего там не должно быть: мелкая костная стружка, бактерии и тому подобные вещи. Процесс очищения происходит с помощью клеток, которые выделяются из кровеносных сосудов. Это можно назвать иммунным ответом организма, – рассказывает врач-хирург Константин Драгомирецкий.Приживление импланта происходит на этапе пролиферации – восстановления мягких и твердых тканей, тогда он становится невыкручиваемым.– Сейчас их делают, в основном, винтовыми, то есть они механически вкручиваются в то место, где будут стоять, и на первом этапе держатся только этой резьбы. На третьей стадии приживления, когда восстанавливается кость, резьба перестает работать в привычном понимании, она служит для увеличителя площади импланта, в котором он срастается с костью, – поясняет Константин Драгомирецкий. – От пациентов часто слышу вопрос: «Имплант прямо в кость устанавливается? А вдруг он сломает его?» Да, имплант является искусственным корнем зуба и «растет» из кости. Только если родных корней у зубов может быть несколько, имплант – один. В моей практике никогда не было случая, чтобы он ломал кость, да и от коллег такого не слышал.Бывает, что имплант не приживается, но такие случаи, по словам доктора, встречаются крайне редко. В 98-99% случаев имплантация проходит успешно.