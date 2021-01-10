На время новогодних праздников все восемь платных муниципальных парковок, рассчитанные на 582 места, работали бесплатно, чтобы горожане могли прогуляться в центре или покататься на коньках на набережной. Но уже в понедельник 11 января городские парковки перейдут на прежний график работы.В администрации Тюмени напомнили, что самым удобным способом оплаты паркинга является мобильное приложение «Тюменские парковки».В 2020-м оно преобразилось, и пользователи получили новые полезные функции. Например, водитель может оплачивать паркинг в течение дня, воспользовавшись кнопкой «постоплата за сутки». А еще с помощью приложения «Тюменские парковки» можно экономить и оплачивать паркинг поминутно. Это очень выгодно для тех, кто ненадолго заехал в центр.Кстати, в 2020 году в Тюмени было организовано 107 мест для правильной парковки.