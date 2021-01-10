Куда можно сходить всей семьей в Тобольске? Конечно же в Тобольский историко-архитектурный музей заповедник. Там готовят интерактивные мероприятия, экскурсии и мастер-классы. К услугам тоболяков и гостей города горки и ледовые катки. Кстати, по просьбам тоболяков были изменены часы работы катка на Базарной площади. Так, в праздники и выходные он работает с 12:00 до 20:30, в будни - с 15:00 до 20:30. Пункт проката коньков работает при температуре не ниже - 20 °C, а выдача коньков – бесплатная.Заработал зимний центр спорта и отдыха «Тобол». В нем можно заниматься активными зимними видами спорта: покататься на коньках, на лыжах, на плюшках, на сноуборде.Помимо катков городу есть, чем удивить как самих тоболяков, так и гостей. Духовная столица Сибири является музеем под открытым небом.- У нас очень много памятников, красивых зданий, как восстановленных, так и готовящихся к этому процессу. Зима придает всему этому особую атмосферу, особенно белокаменному Кремлю, - рассказала пресс-секретарь главы Тобольска Анастасия Гулина.Полным ходом идет возрождение Базарной площади порадует тюменцев. За минувший год Нижний посад приобрел совершенно другой вид. Начинается новый период в истории развития облика города. Летом прошлого года появились новые скверы для прогулок, для игр, сообщили в администрации города.