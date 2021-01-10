Горчичники и растирания жирами не всегда помогают при простуде, а зачастую и вовсе могут усилить кашель.По словам врач-пульмонолога Тюменского кардиоцентра Натальи Трясцыной, горчичники лучше прикладывать на ноги, на икроножные мышцы, но не на грудную клетку. Горячие ножные ванны, если дома тепло и нигде не сквозит, тоже можно сделать. При этом она отмечают, что при такихз народных методах лечения есть и неприятные последствия. Например, аллергикам может стать хуже.Так любимая многими баня при простуде противопоказана. Не нужно растирать грудную клетку разными мазями и жирами из-за возможного отека органов дыхания, если случится отек гортани - единственной «трубочки», по которой поступает воздух в организм, последствия могут быть очень печальными. При отеке бронхов, особенно мелких и крупных, развивается бронхоструктивный синдром, когда воздух не проходит и появляется одышка. Использовать ингаляторы для профилактики или при только начинающем кашле доктор также не рекомендует.Условно здоровому ребенку они не нужны, это лишнее медикаментозное вмешательство, даже физраствором дышать «на всякий случай» не стоит. Должно быть адекватное увлажнение воздуха в помещении, а не органов дыхания, сообщает «Мегатюмень» со ссылкой на врача.