В дни праздников подразделения Музейного комплекса имени Словцова в Тюмени предложили своим гостям целый фейерверк экскурсий, игровых программ и выставок.Увлекательной стала автобусная экскурсия «Новогодний экспресс или без четверти двенадцать», где путешественники любовались яркими огнями вечернего города, украшенной к празднику. Во время поездки гид рассказал о зимних развлечениях тюменцев – маскарадах, кулачных боях, угощениях, о первой новогодней елке Тюмени, самых неординарных праздничных костюмах горожан. Экскурсия «От острога до столицы» проходила на двухэтажном автобусе. Там тюменцы ознакомились с историей Тюмени со времен небольшого деревянного острога до столицы самой большой области в России. Улицы города рассказали экскурсантам о самых ярких событиях в его истории, об открытии тюменской нефти и газа, почему сибиряков называли «чаедувами», где можно было купить сладости для тюменских барышень, кого в нашем городе называли «меховым королем» и многое другое.Еще одним из самых посещаемых мероприятий музея стал квест «Ларец Новогодних чудес» в «Музейляндии». Он рассчитан на небольшую компанию юных любителей активного и занимательного отдыха. Участвуя в квесте, они выполняли веселые задания, за что получили подарки от главных новогодних персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в департаменте культуры Тюменской области.