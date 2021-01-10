В воскресенье 10 января утро в Тюмени облачное, температура около −22 градусов Цельсия, но по ощущениям она составит –26 градусов. Северный ветер подует со скоростью 2,3 метра в секунду, возможен небольшой снег. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба.Днем столбик термометра останется на утренней отметки и покажет –22 градуса Цельсия. Ветер сменит направление на северо-восточное и немного усилится до 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется прежним.Вечером температура не изменится, а ветер усилится до 4 метров в секунду, атмосферное давление уменьшится и составит 759 миллиметров ртутного столба.Ночью похолодает до –24 градусов Цельсия. Скорость ветра составит 5 метров в секунду. Направление не изменится.