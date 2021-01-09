С Ялуторовска в январе начнут серию медиаэкспедиций по Тюменской области общественники, которые стремятся сделать региональный туризм популярнее. Проект «Сибирские закаты» получил грант в 373 тысячи рублей на всероссийском образовательном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса» в Красноярском крае.О самых интересных и уникальных местах региона по итогам экспедиций будут сняты видео. Участники экспедиций объедут 20 муниципальных районов Тюменской области и с помощью видеороликов покажут удивительные места и интересных людей, живущих в них. Рассказывать обо всем, что увидят общественники, будут ведущие. Отснятое опубликуют на сайте сибирскиезакаты.рф, на Youtube-канале и в сообществе центра «База героев».Зрители роликов смогут узнать, куда съездить, с кем познакомиться и пообщаться, чтобы отлично и недорого провести отпуск или выходные.– Мы понимаем, что ситуация сложная из-за пандемии и у людей денег стало меньше, поэтому внутренний туризм в фаворе. Первым в поездке будет Ялуторовск, расскажем про него, про острог и музей декабристов, про другие достопримечательности, о которых знают гораздо меньше. Несмотря на близкое расположение к Тюмени, я думаю, многие еще ни разу не бывали в Ялуторовске, а новогодние выходные – отличная возможность съездить и посмотреть, что расположено под боком, – пояснил лидер программы «Достойный выбор» Максим Шереметьев.