Налаженный сбыт стал конкурентным преимуществом сельхозпредприятий Тюменского района в прошлом году. Только в животноводстве и птицеводстве произведено более 93 тысяч тонн мяса и один миллион 352 тысячи яиц, по материалам управления АПК Тюменского района.- Сейчас все наши крупные сельхозпроизводители в основном распространяют свою продукцию через большие федеральные торговые сети, к таковым, прежде всего, относятся три птицефабрики и тепличный комплекс «ТюменьАгро» - говорит заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.Часть предприятий сохранили свои торговые сети, например, «Покровский» и «Абсолют». Остальные используют все возможности для распространения своей продукции, участвуют в торгах, принимают индивидуальные заказы. Сейчас нужно использовать любые шансы для продаж. По словам генерального директора кролиководческого комплекса «Рощинский» Николая Степанова в конечном продукте все большую долю занимает переработка:- Для производства пельменей нам подчас даже не хватает рабочих рук. Автоматизированной линии у нас нет. Только ручная сборка. С другой стороны она привлекает определённую часть покупателей. Заказы на пельмени идут и от индивидуальных предпринимателей. Кроме того, кратно увеличили продажи через интернет, освоили доставку на дом. Прошлый год многому нас научил - не пренебрегать никакими возможностями для сбыта, искать новые пути к потребителю - рассказывает Николай Степанов.