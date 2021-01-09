В новогодние каникулы многие тюменцы подбирают варианты отдыха на ближайшие длинные выходные – 23 Февраля и 8 Марта. Одни хотят активности на лыжах, тюбингах и горках, другие, им в противовес, предпочитают исторические экскурсии или морской пляж.Так, для любителей активного отдыха есть отличные предложения поехать на Байкал или Алтай, но отдых этот дешевым не назовешь. Горнолыжные курорты, более привычные тюменцам, – Шерегеш в Кемеровской области, Абзаково или Банное (Республика Башкортостан). Безусловно, традиционные поездки в Москву или Санкт-Петербург украсят любой выходной.Из Тюмени есть прямые рейсы в Казань или Красноярск, где явно есть что посмотреть. Есть сообщение с Самарой, где разливается шикарная Волга, отличная набережная, хорошая инфраструктура и архитектура. Башкирия или Кавказ тоже будут интересны туристам своей культурой, традициями и кухней. Наши ближайшие соседи – Екатеринбург, где также имеются активности для туристов. Да и в Сочи весной уже хорошо.По словам президента Тюменского областного союза туриндустрии Любови Матиевской, не стоит сбрасывать со счетов и Золотое кольцо России, экскурсия по которому позволяет понять историю и жизнь маленьких городов. А из европейских стран для нас открыты и по-прежнему популярны Турция, Мальдивы и Арабские Эмираты.Тюменской область славится горячими источниками, санаториями, где сейчас разрабатываются различные комплексы для восстановления после COVID-19. Также действуют check-up-сканирования – это комплекс медицинских осмотров и исследований, определяющий состояние здоровья человека на текущий период. Активные туры есть в ХМАО и ЯНАО, где туристов ждут северные развлечения, включающие в себя перемещение на собачьих упряжках. В Увате развиты рыбалка и охота.– Каждый город России – уникальный и особенный. Страна может предложить абсолютно разные варианты отдыха, с разным уровнем сервиса и на разный кошелек, – уверена Любовь Матиевская.