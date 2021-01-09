По сообщению оперативного штаба за минувшие сутки зарегистрировано 155 случаев заболевания, всего с начала пандемии зафиксировано 24 774 случая новой коронавирусной инфекции в Тюменской области.За сутки 149 человек выздоровели, за весь период пандемии вылечились 23 296 жителей области. 3 ребенка заболели - из общего числа заболевших; 7 пациентов находятся на ИВЛ из общего числа заболевших.Под медицинским наблюдением остаются 9 190 человек, 679 человек находятся на перевахтовке.Несмотря на усилия врачей, скончались 2 человека: женщина, 64 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне осложнений заболевания. Мужчина, 60 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 209 пациентов с коронавирусом.Стоит отметить, что симптомы коронавируса могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.