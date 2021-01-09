В наступившем году, как обещают синоптики, в Тюмени еще не раз наступят морозы. И если руки можно спрятать в перчатки или варежки, то с волосами ситуация обстоит сложнее.Тюменский парикмахером, колорист Алена Каргаполовой, рассказала почему зимой нашим волосам требуется особое внимание.- Причин, почему в холодное время года, волосам требуется дополнительная забота, несколько. Первая и самая актуальная заключается в том, что холодные температуры на улице ослабляют волосы и делают их ломкими и тусклыми. Не стоит забывать и о том, что зимой мы получаем меньше витаминов. Это тоже отрицательно сказывается на состоянии волос, - отметила специалист.По ее словам, зимой за волосами нужно ухаживать так же, как и за кожей лица: кожа сохнет, волосы тоже сохнут.- Всем своим клиенткам с окрашенными волосами не рекомендую ходить в -15…-20 градусов без головных уборов. Также стоит прятать волосы под шапку, чтобы кончики не торчали. Иначе кутикулы пересохнут и волосы испортятся. В это время необходимо делать процедуры ухода, регулярные стрижки и правильный домашний уход, - подчеркнула Алена.Как посоветовала девушка: в холодное время года нередко женщины обзаводятся целым арсеналом увлажняющих и питательных средств для лица. Таким же образом нужно подойти к вопросу питания и увлажнения кожи головы. В этом может помочь увлажняющий концентрат. Он увлажнит кожу головы, предотвратит выпадение волос и избавит волосы от ломкости.Также Алена рекомендует обзаведитесь питательным шампунем, смягчающей маской для сухих и жестких волос, кондиционером и сывороткой.Не стоит ждать весны, чтобы сходить в салон и освежить прическу. Регулярное посещение парикмахера, стрижка посеченных кончиков позволит питательным веществам равномернее распределяться по всей длине волоса.