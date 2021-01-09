Выбрать себе голос: настроить тембр, создать особенности произношения – интересное предложение, но для Анастасии Жгельской это стало необходимостью. У 27-летней тюменки ДЦП, и с помощью программ для симуляции голоса она может петь.Диагноз Анастасии поставили в три года. Родители девушки усиленно ее лечили до четырнадцати – это помогло сохранить умственное и эмоциональное развитие. Первые стихи Анастасия написала в подростковом возрасте. Потом начала осваивать и музыкальные программы. Чтобы разобраться в первой, она потратила год – редактор был на английском языке.- В специальных программах для редактирования музыки мне помогли записать отдельные буквы, слоги и слова, чувства, эмоции. Все это наложили на эмулятор пианино. Так у меня получается петь руками – это нелегко, но я рада, что у меня есть такой голос, – рассказала Анастасия. Свои песни Настя выкладывает на YouTube-канал и в соцсетях. Часто она работает в дуэте – уже 12 лет ей помогают исполнять песни знакомые музыканты.- Иногда бывает трудно понять меня тем, кто поет со мной в дуэте. Смешно, когда говорят: «Настя, я не могу говорить быстро, как твоя «говорилка», сделай ее помедленнее», – делится девушка.Сейчас она работает над своим мюзиклом: артисты с ограниченными возможностями здоровья споют на языке жестов историю влюбленной пары. Постановку покажут тюменцам уже в мае.