Молодежные пространства Тюменской области представили видео #Всегохорошего2020 об итогах и уроках 2020 года. Молодые люди рассказали об онлайн и офлайн событиях, которые провела молодежь в ушедшем году, а также какие случились изменения в проведении мероприятий из-за ситуации с коронавирусом и какие возможности пространствам открыли онлайн-площадки. В видео девушки и юноши поделились приобретенными уроками и лайф-хаками. Просмотреть ролик можно по ссылке. В съемках участвовали представители «Космос», «Контора пароходства», «Моя территория» в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Студенческий совет Тюменской области, «Медиаполис» и Медиацентр молодежной политики Тюменской области. За прошедший год они провели 795 онлайн- и 631 офлайн-мероприятие.В течение года пространства пробовали новые технические и организационные приемы. Так в видео представлены фрагменты выставки на подъемных кранах «Высокое искусство» мультицентра «Контора пароходства». Показаны фрагменты образовательных онлайн-марафонов и онлайн-кинофестиваль им. Квентина Карантино, которые прошли в период самоизоляции. Совместный проект пространств — афиша онлайн-событий «Лучше дома» как одна из самых успешных практик в УФО по работе с молодежью во время пандемии.Кроме того, в видео можно заметить восьмиметровый стрит-арт в поддержку врачей. А перед Новым годом вышел диджитал-журнал о молодежной политике Тюменской области о перезагрузке 2020 года и основных достижениях прошедшего года. Стоит сказать, что Молодежные пространства Тюменской области провели серию мероприятий под общим хэштегом #всегохорошего2020. В Тобольске и Ишиме создали серию открыток с пожеланиями от горожан, тюменцам предложили избавиться от негатива разбив посуду. Также на сайте акции в разделе «Мегафон хороших новостей» желающие могли рассказать свою историю, связанную с 2020 годом или оставить пожелание и поделиться собственным приобретенным опытом.