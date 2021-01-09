В бактериологической лаборатории Тюменского областного противотуберкулезного диспансера в конце новогодних каникул на полную мощность заработал современный гемокультиватор – новейшая для России автоматизированная система выявления в крови микроорганизмов и грибов. Его уникальность отражается новым интерфейсом – возможность исследовать образцы крови и на микрофлору, и на микобактерии туберкулеза.Кроме того, специалисты планируют работать в направлении педиатрических обследований и с пробами образцов спинномозговой жидкости.– Мы получаем точность и надежность результатов обследования пациентов. Производительность гемокультиватора – до 1000 тестов в год. В Тюмени и области сегодня мы одни выделяем из крови микобактерии туберкулеза, – рассказывает заведующая лабораторией диспансера Ольга Лобанова.Оборудование позволяет из одной пробы от пациента сразу сделать анализ для выделения микобактерий туберкулеза и в дальнейшем определить их лекарственную чувствительность к противотуберкулезным препаратам. При традиционных исследованиях с момента выделения культуры требуется ещё не менее 24 дней для определения ее лекарственной чувствительности, а химиотерапия больного туберкулезом в течение первых месяцев лечения проходит как бы «вслепую», без учета чувствительности к противотуберкулезным препаратам.– Применение гемокультиватора позволяет сократить сроки исследования, сделать его результаты максимально точными, а значит, в итоге быстрее лечить наших пациентов, – говорит главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Пирогова.