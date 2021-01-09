Сотрудники отдела по вопросам миграции МО МВД России «Тобольский» напоминают жителям о получения паспорта гражданина Российской Федерации и его замене в своевременные сроки. Каждый гражданин по достижении 14-летнего возраста обязан получить паспорт, по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит обязательной замене. Также гражданин обязан подать заявление о замене паспорта в случае изменения установочных данных или в случае его непригодности.Если опоздать с получением или заменой паспорта, то можно попасть под административную ответственность. В случае потери или умышленной порчи документа, владелец должен незамедлительно обратиться в дежурную часть территориального отдела полиции или в отдел по вопросам миграции.Чтобы сэкономить время и бюджет можно получить услугу по выдаче или замене паспорта, подав заявление через сайт единого портала госуслуг, при этом гражданин имеет право оплатить государственную пошлину с 30% скидкой.