Гастрольный график известных артистов и музыкантов в 2020 году нарушился из-за пандемии. Но не смотря на это визиты звезд в Тюмень в наступившем году запланированы. Кто посетит областную столицу в ближайшие полгода - в обзоре \\"Тюменской области сегодня\\".Во Дворце культуры «Железнодорожник» 11 января артисты московского театра оперетты подарят ощущение праздника и любви, сыграв оперетту «Мистер Икс». Музыка Имре Кальмана заставит чаще биться сердце, закружит в вихре чувств. В апреле на этой концертной площадке пройдет юмористическое шоу Елены Воробей, в репертуаре артистки пародии на Агузарову и Пугачеву, Пьеху и Кадышеву, Трофима и Кончиту Вурст.Тюменская филармония готовит множество сюрпризов для зрителей. Так, 25 января состоится концерт всемирноизвестного джазового пианиста Даниила Крамера «Fusion Way. Трио Даниила Крамера». На сцену также выйдут басист Артем Баскаков и барабанщик Виталий Эпов.В пресс-службе тюменского концертно-театрального объединения пояснили, что билеты на выступления артиста раскупают мгновенно, ведь Крамер – легендарный джазовый пианист. Прошлый его визит в Тюмень, в сентябре 2020 года, покорил зал как только сняли ограничения в режиме повышенной готовности.Порадует тюменцев афиша ресторана «Максимилианс»: Сразу после новогодних каникул для любителей шансона выступит Александр Дюмин с юбилейным концертом. Будут действительны билеты, которые тюменцы приобрели на несостоявшийся концерт Дюмина в декабре. В феврале состоится концерт группы «Рок-острова», поклонники услышат артистов в уютном камерном формате.В «Максимилианс» также же свои хиты споет Линда, концерт запланирован на 11 февраля. Особенно интересно посетить её выступление тем, чья юность пришлась на 90-ые годы, а также эти зрители не останутся равнодушными к приезду групп «Комиссар» и «Технология». Вечеринка в стиле ретро состоится 4 марта. 22 марта тюменцы смогут побывать на концерте, посвященном пятилетию группы «Каспийский груз», которое артисты отметят на сцене тюменского заведения. В апреле можно будет услышать «Ковер-вертолет», «Опиум для никого», «Черная луна» - любимые хиты от группы «Агата Кристи».На сцене ДК «Нефтяник» 1 апреля состоится концерт Гарика Сукачева - легенда русского рока отметит на сцене 60-летие. Музыкант сделает подарок своим поклонникам, проехавшись по всей стране с туром «GO!»Стоит отметить, что организаторы концертов не могут дать точных гарантий, что эпидемиологическая ситуация вновь не изменится и выступления артистов точно состоятся.