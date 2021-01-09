На территории Тюменской области 9 января облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, температура ночью -18,-23 ºС, местами до -28 ºС, днём -16,-21 ºС, местами -11,-16 ºС.На Руси этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. С той поры сохранилось несколько пословиц: «Степанов день пастуха год кормит»; «В пастухи наймешься — вся деревня у тебя в долгу»; «На святого Степана каждый себе пан».Продолжались Святки — время веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, поздравляли всех с праздниками и пели песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая.В народе говорили: «Пришел Степан — на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шёл снег — это предвещало ненастье и мокрую погоду.